Посол в НАТО заявил, что США имеют оружие, которое может изменить ход войны в Украине
- Посол США в НАТО заявил, что США имеют "грозное" оружие, которое пока не используется в Украине, но может изменить ход войны.
- Уитакер подчеркнул, что Путин не считает, что пришло время для мирных переговоров с Киевом, потому что не может показать слабость.
Посол США в НАТО считает, что Америка имеет возможности, которые пока не разворачиваются на поле боя в Украине. Впрочем, они являются "грозными" и могут изменить ход войны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий посла США в НАТО Мэтью Уитакера во время Рижской конференции, посвященной вопросам трансатлантического сообщества.
Что Уитакер говорит о возможностях Соединенных Штатов?
По словам посла США в НАТО, Соединенные Штаты имеют "грозное" оружие, которое пока не разворачивается на поле боя в Украине.
У нас есть возможности, которые пока не разворачиваются на поле боя в Украине, которые являются грозными, мощными, и которые могут буквально нанести серьезный ущерб в любом месте и времени,
– сказал он.
Мэтью Уитакер подчеркнул, что некоторые из них потенциально могут переместиться в Украину, и это может изменить расчет.
Кроме того, посол отметил, что российский диктатор Владимир Путин пока не считает, что пришло время для мирных переговоров с Киевом. "Проблема, в которой оказался Путин, заключается в том, что он не может демонстрировать слабость", – отметил Уитакер.
Военная помощь Украине: что известно?
В эфире 24 Канала политический обозреватель Александр Нотевский рассказал, что Словакия неожиданно анонсировала пакет военной помощи для Украины, что стало возможным из-за меньшей зависимости Фицо от России. В то же время подтолкнуть премьер-министра Словакии мог Вашингтон, который давит на страну о прекращении закупки российских энергоресурсов.
К слову, Андрей Бабиш, кандидат на должность премьер-министра Чехии, выступил против финансирования оружия для Украины из госбюджета.
Также известно, что, по словам Владимира Зеленского, США разрешили Украине покупать ракеты и системы Patriot, но все зависит от финансирования.