Посол в НАТО заявив, що США мають зброю, яка може змінити хід війни в Україні
- Посол США в НАТО заявив, що США мають "грізну" зброю, яка наразі не використовується в Україні, але може змінити хід війни.
- Вітакер підкреслив, що Путін не вважає, що настав час для мирних перемовин з Києвом, бо не може показати слабкість.
Посол США в НАТО вважає, що Америка має можливості, які наразі не розгортаються на полі бою в Україні. Втім, вони є "грізними" та можуть змінити хід війни.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар посла США в НАТО Метью Вітакера під час Ризької конференції, присвяченої питанням трансатлантичної спільноти.
Що Вітакер каже про можливості Сполучених Штатів?
За словами посла США в НАТО, Сполучені Штати мають "грізну" зброю, яка наразі не розгортається на полі бою в Україні.
У нас є можливості, які наразі не розгортаються на полі бою в Україні, які є грізними, потужними, і які можуть буквально завдати серйозної шкоди в будь-якому місці та часі,
– сказав він.
Метью Вітакер підкреслив, що деякі з них потенційно можуть переміститися до України, і це може змінити розрахунок.
Крім того, посол наголосив, що російський диктатор Володимир Путін поки не вважає, що настав час для мирних перемовин із Києвом. "Проблема, в якій опинився Путін, полягає в тому, що він не може демонструвати слабкість", – зазначив Вітакер.
Військова допомога Україні: що відомо?
В етері 24 Каналу політичний оглядач Олександр Нотевський розповів, що Словаччина несподівано анонсувала пакет військової допомоги для України, що стало можливим через меншу залежність Фіцо від Росії. Водночас підштовхнути прем'єр-міністра Словаччини міг Вашингтон, який тисне на країну щодо припинення закупівлі російських енергоресурсів.
До слова, Андрей Бабіш, кандидат на посаду прем'єр-міністра Чехії, виступив проти фінансування зброї для України з держбюджету.
Також відомо, що, за словами Володимира Зеленського, США дозволили Україні купувати ракети й системи Patriot, але все залежить від фінансування.