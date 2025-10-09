Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар посла США в НАТО Метью Вітакера під час Ризької конференції, присвяченої питанням трансатлантичної спільноти.

Що Вітакер каже про можливості Сполучених Штатів?

За словами посла США в НАТО, Сполучені Штати мають "грізну" зброю, яка наразі не розгортається на полі бою в Україні.

У нас є можливості, які наразі не розгортаються на полі бою в Україні, які є грізними, потужними, і які можуть буквально завдати серйозної шкоди в будь-якому місці та часі,

– сказав він.

Метью Вітакер підкреслив, що деякі з них потенційно можуть переміститися до України, і це може змінити розрахунок.

Крім того, посол наголосив, що російський диктатор Володимир Путін поки не вважає, що настав час для мирних перемовин із Києвом. "Проблема, в якій опинився Путін, полягає в тому, що він не може демонструвати слабкість", – зазначив Вітакер.

Військова допомога Україні: що відомо?