Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий посла США в НАТО Мэтью Уитакера во время Рижской конференции, посвященной вопросам трансатлантического сообщества.

Что Уитакер говорит о возможностях Соединенных Штатов?

По словам посла США в НАТО, Соединенные Штаты имеют "грозное" оружие, которое пока не разворачивается на поле боя в Украине.

У нас есть возможности, которые пока не разворачиваются на поле боя в Украине, которые являются грозными, мощными, и которые могут буквально нанести серьезный ущерб в любом месте и времени,

– сказал он.

Мэтью Уитакер подчеркнул, что некоторые из них потенциально могут переместиться в Украину, и это может изменить расчет.

Кроме того, посол отметил, что российский диктатор Владимир Путин пока не считает, что пришло время для мирных переговоров с Киевом. "Проблема, в которой оказался Путин, заключается в том, что он не может демонстрировать слабость", – отметил Уитакер.

Военная помощь Украине: что известно?