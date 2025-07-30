В среду, 30 июля, немецкое правительство одобрило проект бюджета на следующий 2026 год и среднесрочное финансовое планирование до 2029 года, где предусмотрена увеличенная поддержка Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что известно об одобрении бюджета правительством Германии?

Указывается, что проект федерального бюджета Германии на 2026 год предусматривает расходы в размере около 520,5 миллиардов евро, что на 3,5% больше, чем заложено в нынешнем бюджете.

Заимствования в проекте бюджета предусмотрены на уровне почти 174,3 миллиарда евро – на 31 миллиарда евро больше, чем в 2025 году

Инвестиции немецкого правительства в следующем году будут составлять около 126,7 миллиардов евро, или на 11 миллиардов евро больше, чем в этом году.

Увеличение бюджета отражено также и в оборонных расходах. Указывается, что они вырастут с 62,4 миллиарда евро до 82,7 миллиарда евро в 2026 году – прежде всего за счет финансирования закупок оружия и боеприпасов.

Согласно среднесрочного бюджетного плана, до 2029 года оборонные расходы Германии будут постепенно увеличиваться, достигнув квоты НАТО в размере 3,5% ВВП.

В бюджете на следующий 2026 год также предусмотрено около 8,5 миллиардов евро военной помощи Украине.

Известно, что обсуждение бюджета в Бундестаге начнется в конце сентября. Уже до конца года обе палаты парламента Германии должны его утвердить.