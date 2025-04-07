Европа должна "платить много денег": Трамп заявил, что заключит соглашение с ЕС при одном условии

Президент США Дональд Трамп поделился результатами своих переговоров с представителями стран Европы и Азии, которые пытались убедить его снизить пошлины. По словам американского лидера, они хотят заключить соглашение.

Однако Трамп заявил, что переговоры по нему состоятся только при одном условии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США, которое транслирует Forbes Breaking News.

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Что заявил Трамп о соглашении с ЕС

Американский лидер сказал, что не хочет, чтобы "что-то падало", вероятно, имея в виду фондовые рынки. Однако, по его мнению, новые пошлины являются "лекарством" для экономики Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос журналистов на борту Air Force One о возможном снижении пошлин для Евросоюза, Трамп сказал, что европейские страны "нажили большое состояние" на США. Он отметил, что сделка не состоится, пока они не начнут "платить нам много денег ежегодно".

Трамп также подтвердил, что из-за введения новых тарифов Китай отказался от сделки по продаже ТикТок. По его словам, если бы пошлины были снижены, соглашение было бы одобрено "через 15 минут", что подтверждает их эффективность.

Напомним, что президент США анонсировал введение пошлин 2 апреля и назвал эту дату "Днем освобождения". По его мнению, такой указ является декларацией экономической независимости Соединенных Штатов.