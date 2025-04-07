Он также отметил, что иностранным правительствам придется заплатить много средств за их отмену. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что сказал Трамп о новых тарифах

Во время разговора с журналистами на борту Air Force One американский президент заявил, что его не волнуют потери рынка, которые уже "уничтожили" около 6 триллионов долларов стоимости акций Соединенных Штатов. Западные СМИ отмечают, что финансовые рынки указывают на возможность еще одной недели значительных потерь.

Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда нужно принимать лекарства, чтобы что-то исправить,

– говорит Трамп.

Он добавил, что на выходных разговаривал с лидерами стран Европы и Азии, которые надеются убедить его снизить на 50% пошлины, что вступят в силу уже на этой неделе. Комментируя это, Трамп заявил, что "разговоров не будет, если они не платят нам много денег на ежегодной основе".

Кроме этого, президент США считает, что другие страны "плохо обращались" с Соединенными Штатами из-за глупого руководства. Он заявил, что они забрали их бизнес, деньги, рабочие места и перевезли их в Мексику, Канаду и Китай. По его мнению, такие действия являются неприемлемыми.

В Reuters отмечают, что в воскресных утренних ток-шоу ведущие экономические советники американского лидера пытались описать новые тарифы как разумное изменение позиции США в мировом торговом порядке. А также стремились минимизировать экономические потрясения от их внедрения.

Однако фьючерсы на акции Уолл-стрит открылись резким падением в воскресенье, что свидетельствует о дальнейшей турбулентности.

Стоит отметить, что в Европе уже готовят мощный ответ для США. Страны ЕС в ближайшие дни постараются выступить единым фронтом против тарифов Дональда Трампа, одобрив первый пакет целевых ответных мер.