Проте Трамп заявив, що переговори щодо неї відбудуться лише за однієї умови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США, яку транслює Forbes Breaking News.

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Що заявив Трамп про угоду з ЄС

Американський лідер сказав, що не хоче, аби "щось падало", ймовірно, маючи на увазі фондові ринки. Однак, на його думку, нові мита є "ліками" для економіки Сполучених Штатів.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One про можливе зниження мит для Євросоюзу, Трамп сказав, що європейські країни "нажили великих статків" на США. Він зазначив, що угода не відбудеться, доки вони не почнуть "платити нам багато грошей щорічно".

Трамп також підтвердив, що через введення нових тарифів Китай відмовився від угоди з продажу ТікТок. За його словами, якби мита було знижено, угоду було б схвалено "через 15 хвилин", що підтверджує їхню ефективність.

Нагадаємо, що президент США анонсував введення мит 2 квітня та назвав цю дату "Днем визволення". На його думку, такий указ є декларацією економічної незалежності Сполучених Штатів.