На фоне огромных пошлин: Трамп назвал Си Цзиньпина другом и сказал о готовности к встрече с ним
- Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином на фоне обострения торговых отношений.
- Трамп назвал китайского лидера своим другом.
Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с Си Цзиньпином на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем. Американский лидер также назвал китайского коллегу своим другом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Что сказал Трамп о Си Цзиньпине
Журналист спросил Дональда Трампа, рассматривает ли он возможность разговора или встречи с китайским лидером. На это американский президент ответил утвердительно.
О, конечно, он мой друг. Он мне нравится. Конечно, я бы встретился с ним,
– заявил президент США.
К слову, ранее Дональд Трамп объявил о повышении пошлин для Китая до 125%. В то же время для других стран американский лидер объявил о паузе в тарифах на 90 дней и введении пошлин в размере 10%.
Во время одного из мероприятий в Белом доме Трамп заявил, что, по его мнению, Китай "хочет заключить соглашение" по пошлинам между государствами. Кроме того, американский лидер отметил, что хочет "делать то, что правильно для нашей страны и для мира".
2 апреля Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин против почти всех государств мира. Тогда президент США наложил на Китай тарифы в размере 34%.