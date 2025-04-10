Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що сказав Трамп про Сі Цзіньпіна

Журналіст запитав Дональда Трампа, чи розглядає він можливість розмови або зустрічі з китайським лідером. На це американський президент відповів ствердно.

О, звичайно, він мій друг. Він мені подобається. Звичайно, я б зустрівся з ним,

– заявив президент США.

До слова, раніше Дональд Трамп оголосив про підвищення мит для Китаю до 125%. Водночас для інших країн американський лідер оголосив про павзу в тарифах на 90 днів та запровадження мит у розмірі 10%.

Під час одного із заходів у Білому домі Трамп заявив, що, на його думку, Китай "хоче укласти угоду" щодо мит між державами. Окрім того, американський лідер зазначив, що хоче "робити те, що правильно для нашої країни і для світу".

2 квітня Дональд Трамп оголосив про запровадження безпрецедентних мит проти майже всіх держав світу. Тоді президент США наклав на Китай тарифи у розмірі 34%.