МИД Молдовы вызвал представителя России и вручил бутылку воды из Днестра

МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Озерова, чтобы вручить ему ноту протеста. Причиной этого стала атака России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта.

Об этом сообщило МИД Молдовы.

Для чего МИД Молдовы вызвал российского посла?

На встречу с российским послом 17 марта представители Министерства иностранных дел принесли бутылку воды из Днестра.

Республика Молдова решительно осуждает это нападение, который вызвал утечки нефтепродуктов в реке Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева,

– заявили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что подобные действия с масштабными трансграничными последствиями угрожают экологии, безопасности водоснабжения и здоровью граждан и являются неприемлемыми.

