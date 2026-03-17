МИД Молдовы вызвал представителя России и вручил бутылку воды из Днестра
- МИД Молдовы вызвало российского посла для вручения ноты протеста из-за атаки на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс.
- Атака вызвала утечки нефтепродуктов в реке Днестр, угрожая экологии и водоснабжению.
МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Озерова, чтобы вручить ему ноту протеста. Причиной этого стала атака России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта.
Об этом сообщило МИД Молдовы.
Для чего МИД Молдовы вызвал российского посла?
На встречу с российским послом 17 марта представители Министерства иностранных дел принесли бутылку воды из Днестра.
Республика Молдова решительно осуждает это нападение, который вызвал утечки нефтепродуктов в реке Днестр, что создало большие риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Республики Молдова. Река Днестр обеспечивает водой около 80% населения страны и 98% жителей Кишинева,
– заявили в министерстве.
В МИД подчеркнули, что подобные действия с масштабными трансграничными последствиями угрожают экологии, безопасности водоснабжения и здоровью граждан и являются неприемлемыми.
Что известно об ударе по Новоднестровскому гидроэнергетическому комплексу?
В Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подтвердили факт загрязнения реки Днестр и сообщили, что соответствующие службы уже работают над локализацией последствий и контролем ситуации.
Молдова 15 марта ввела режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами после повреждения Днестровской ГЭС в результате российской атаки 7 марта. Правительство заявило, что чрезвычайный режим будет действовать 15 дней в регионах бассейна реки, в частности в Кишиневе и других городах. Это позволит быстро привлечь ресурсы для ликвидации последствий, обратившись за поддержкой к ЕС и усилив меры защиты водных ресурсов.
10 марта на Днестре зафиксировали пятна технического масла, вероятно после обстрела Днестровской ГЭС. Однако в Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опровергли слухи о возможном дефиците питьевой воды в Одессе, заверив, что ситуация контролируемая и продолжаются мероприятия по мониторингу и локализации загрязнения.