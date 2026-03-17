Про це повідомило МЗС Молдови.
Для чого МЗС Молдови викликало російського посла?
На зустріч із російським послом 17 березня представники Міністерства закордонних справ принесли пляшку води з Дністра.
Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева,
– заявили в міністерстві.
У МЗС наголосили, що подібні дії з масштабними транскордонними наслідками загрожують екології, безпеці водопостачання та здоров'ю громадян і є неприйнятними.
Що відомо про удар по Новодністровському гідроенергетичному комплексі?
У Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підтвердили факт забруднення річки Дністер та повідомили, що відповідні служби вже працюють над локалізацією наслідків і контролем ситуації.
Молдова 15 березня запровадила режим екологічної тривоги через забруднення Дністра нафтопродуктами після пошкодження Дністровської ГЕС внаслідок російської атаки 7 березня. Уряд заявив, що надзвичайний режим діятиме 15 днів у регіонах басейну річки, зокрема в Кишиневі та інших містах. Це дозволить швидко залучити ресурси для ліквідації наслідків, звернувшись по підтримку до ЄС та посиливши заходи захисту водних ресурсів.
10 березня на Дністрі зафіксували плями технічного мастила, ймовірно після обстрілу Дністровської ГЕС. Однак у Центр протидії дезінформації при РНБО України спростували чутки про можливий дефіцит питної води в Одесі, запевнивши, що ситуація контрольована та тривають заходи з моніторингу і локалізації забруднення.