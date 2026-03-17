Про це розповів український президент в інтерв'ю для The Jerusalem Post.

Що відомо про нову фазу війни?

Зеленський наголосив, що Іран зробив набагато більше, ніж просто відправив Росії дрони.

Тегеран допоміг їй наростити внутрішні виробничі потужності, видавав ліцензії на виробництво безпілотників, сприяв будівництву двох заводів.

А тепер війна в Україні вступила в нову фазу, в якій Росія скорочує виробництво ракет і різко збільшує випуск дронів. Зокрема, й дешеві системи, призначені для масового розгортання.

Росія почала рухатися. Вони переходять від кількості ракет. Вони почали зменшувати виробництво ракет і збільшувати велику кількість, великий обсяг дронів, різних дронів, не тільки "Шахедів", тепер інші дрони, дешевші дрони,

– зазначив Зеленський.

Росіяни прагнутимуть мати сотні тисяч таких дронів. До того ж тепер, вони допомагають Ірану дронами для атак на країни Близького Сходу.

Нагадаємо, що нещодавно у Дубаї поблизу порту Джебель-Алі знайшли уламки російського дрона "Герань-2". Це свідчить про співпрацю між Іраном та Росією у виробництві та постачанні БпЛА.

Дрони під час війни