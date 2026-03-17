Об этом рассказал украинский президент в интервью для The Jerusalem Post.

Что известно о новой фазе войны?

Зеленский отметил, что Иран сделал гораздо больше, чем просто отправил России дроны.

Тегеран помог ей нарастить внутренние производственные мощности, выдавал лицензии на производство беспилотников, способствовал строительству двух заводов.

А теперь война в Украине вступила в новую фазу, в которой Россия сокращает производство ракет и резко увеличивает выпуск дронов. В частности, и дешевые системы, предназначенные для массового развертывания.

Россия начала двигаться. Они переходят от количества ракет. Они начали уменьшать производство ракет и увеличивать большое количество, большой объем дронов, различных дронов, не только "Шахедов", теперь другие дроны, более дешевые дроны,

– отметил Зеленский.

Россияне будут стремиться иметь сотни тысяч таких дронов. К тому же теперь, они помогают Ирану дронами для атак на страны Ближнего Востока.

Напомним, что недавно в Дубае вблизи порта Джебель-Али нашли обломки российского дрона "Герань-2". Это свидетельствует о сотрудничестве между Ираном и Россией в производстве и поставке БпЛА.

