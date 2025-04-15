Польша хочет зарабатывать на Украине, а не просто быть солидарной с ней, – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша солидарна с Украиной, но хочет и заработать на этом. Речь идет о послевоенном восстановлении Украины.

Польские компании хотели бы иметь существенную долю рынка восстановления Украины, Польша будет защищать их интересы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".

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Польша хочет заработать на солидарности с Украиной

Премьер Польши Дональд Туск отметил, что Польша является одной из ближайших для Украины стран. Но Польша не допустит, чтобы в то время как она поддерживает нашу страну, другие делили будущие прибыли с ее восстановления. Польские компании также заинтересованы принять участие в восстановлении.

Польша за солидарность, мы являемся символом солидарности с Украиной, но мы не наивны. Так не будет, что Польша будет солидарной, а другие будут зарабатывать деньги на восстановлении Украины. Мы будем жестоко защищать наши интересы и польские компании,

– заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.