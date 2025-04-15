Польські компанії хотіли б мати істотну частку ринку відбудови України, Польща захищатиме їх інтереси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

Дивіться також Потрібен прецедент: чому європейці так неохоче долучаються до створення миротворчої місії

Польща хоче заробити з солідарності з Україною

Прем'єр Польщі Дональд Туск зазначив, що Польща є однією з найближчих для України країн. Але Польща не допустить, аби у той час як вона підтримує нашу країну, інші ділили майбутні прибутки з її відбудови. Польські компанії також зацікавлені взяти участь у відбудові.

Польща за солідарність, ми є символом солідарності з Україною, але ми не наївні. Так не буде, що Польща буде солідарною, а інші зароблятимуть гроші на відбудові України. Ми будемо жорстоко захищати наші інтереси і польські компанії,

– заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.