Россия потеряла до 1,45 миллиона военнослужащих, но до сих пор не меняет целей войны, – источники в НАТО

В НАТО заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 1,4 миллиона военнослужащих. Несмотря на масштабные потери, в Кремле не проявляют никаких признаков изменения своих стратегических целей.

А боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью на ключевых участках фронта. Об этом 24 Каналу сообщают источники в НАТО.

Смотрите также: Более 1000 оккупантов и гора разбитой техники: потери России в войне

Что известно о потерях России?

Представитель Альянса подчеркнул, что у Москвы пока нет признаков изменения стратегического курса, даже на фоне истощения ресурсов.

Хотя Россия в этом году сохраняла инициативу на поле боя, её успехи были значительно менее стабильными и последовательными. Кроме того, мы не видим никаких признаков существенных изменений в темпах ведения боевых действий или подготовки к крупному российскому наступлению в ближайшее время из-за снижения эффективности российских войск на поле боя,

– заявил он.

В то же время в НАТО отмечают, что экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться, что может повлиять на долгосрочные возможности ведения войны.

Отдельно в Альянсе сообщили, что российские войска продолжают действовать с высокой интенсивностью вдоль всей линии фронта. Наибольшее давление, по оценкам НАТО, сохраняется на Покровском направлении, где Россия пытается закрепить свои позиции и продвигаться в сторону Доброполья.

Также российские силы пытаются развивать наступление в районе Константиновки, где городские бои могут продолжаться еще долгое время.

Чиновник добавил, что украинская логистика затрудняется из-за активного применения дронов. На Запорожском направлении, по его словам, продвижение российских войск остается минимальным.

Как огромные потери на войне влияют на российское общество?

Российские элиты всё чаще возлагают ответственность за войну против Украины лично на Владимира Путина и задают неудобные вопросы о будущем страны.

По информации собеседников 24 Канала, недовольство войной растет как среди представителей крупного бизнеса, так и в политических кругах России. Особенно заметными эти настроения стали после того, как последствия боевых действий начали ощущать на себе Москва и Санкт-Петербург, которые долгое время оставались относительно в стороне от войны.

В НАТО отмечают, что удары по российской территории, а также перебои с работой интернета и цифровые ограничения вызывают все большее раздражение среди населения и предпринимателей. В то же время экономические последствия войны становятся все более ощутимыми для бизнеса и регионов.