Антирекорд со времен Второй мировой войны: Россия несет масштабные потери в Украине, – Euronews

По данным Канадского центра разведки и безопасности (CSIS), с начала полномасштабной войны в Украине Россия понесла почти 1,2 миллиона потерь среди личного состава. Это число включает погибших, раненых и пропавших без вести и превышает потери любого государства после Второй мировой войны

Количество потерь России в войне с Украиной продолжает расти. Об этом сообщает Euronews.

Что известно о потерях россиян?

Общее количество погибших российских военных с февраля 2022 года насчитывает около 325 тысяч человек. Для сравнения, в Корейской войне погибло 54 487 американских солдат, а во время Вьетнамской войны – 47 434.

По данным CSIS, несмотря на огромные человеческие потери, российские войска продвигаются "чрезвычайно медленно" на фронте. Например, на Покровском направлении оккупанты ежедневно продвигались в среднем лишь на 70 метров – медленнее, чем во многих жестоких наступательных кампаниях прошлого века, включая битву на Сомме во время Первой мировой войны.

В отчете также отмечается, что из-за войны Россия постепенно теряет экономическую мощь и "становится государством второго или третьего эшелона".

Какие еще потери понесли россияне?