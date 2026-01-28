Антирекорд со времен Второй мировой войны: Россия несет масштабные потери в Украине, – Euronews
- Россия понесла почти 1,2 миллиона потерь среди личного состава с начала полномасштабной войны в Украине, что превышает потери любого государства после Второй мировой войны.
- Российские войска продвигаются очень медленно на фронте, а Россия постепенно теряет экономическую мощь, становясь государством второго или третьего эшелона.
По данным Канадского центра разведки и безопасности (CSIS), с начала полномасштабной войны в Украине Россия понесла почти 1,2 миллиона потерь среди личного состава. Это число включает погибших, раненых и пропавших без вести и превышает потери любого государства после Второй мировой войны
Количество потерь России в войне с Украиной продолжает расти. Об этом сообщает Euronews.
Что известно о потерях россиян?
Общее количество погибших российских военных с февраля 2022 года насчитывает около 325 тысяч человек. Для сравнения, в Корейской войне погибло 54 487 американских солдат, а во время Вьетнамской войны – 47 434.
По данным CSIS, несмотря на огромные человеческие потери, российские войска продвигаются "чрезвычайно медленно" на фронте. Например, на Покровском направлении оккупанты ежедневно продвигались в среднем лишь на 70 метров – медленнее, чем во многих жестоких наступательных кампаниях прошлого века, включая битву на Сомме во время Первой мировой войны.
В отчете также отмечается, что из-за войны Россия постепенно теряет экономическую мощь и "становится государством второго или третьего эшелона".
Какие еще потери понесли россияне?
Количество российских и украинских военных погибшими, ранеными или пропавшими без вести в течение почти четырех лет войны, до весны 2026 года достигнет 2 миллионов человек. В то же время Россия потеряла людей на фронте вдвое больше, чем Украина.
Западные медиа со ссылкой на данные британской разведки предположили, что потери России в Купянске могли быть хуже, чем в среднем по фронту. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала отметил, что важны не только цифры потерь, но и период подсчета и организация операции.
Генерал армии Николай Маломуж отметил необходимость системных ударов, под атакой должны быть не только места дислокации личного состава противника, но и другие цели. Украина нуждается в современных системах вооружения для комплексных поражений по России, в частности ракеты с дальним радиусом действия и кассетным.