Геополітика Росія Антирекорд з часів Другої світової війни: Росія зазнає масштабних втрат в Україні, – Euronews
28 січня, 21:43
Антирекорд з часів Другої світової війни: Росія зазнає масштабних втрат в Україні, – Euronews

Юлія Харченко
Основні тези
  • Росія зазнала майже 1,2 мільйона втрат серед особового складу з початку повномасштабної війни в Україні, що перевищує втрати будь-якої держави після Другої світової війни.
  • Російські війська просуваються дуже повільно на фронті, а Росія поступово втрачає економічну міць, стаючи державою другого або третього ешелону.

За даними Канадського центру розвідки та безпеки (CSIS), з початку повномасштабної війни в Україні Росія зазнала майже 1,2 мільйона втрат серед особового складу. Це число включає загиблих, поранених та зниклих безвісти і перевищує втрати будь-якої держави після Другої світової війни

Кількість втрат Росії у війні з Україною продовжує зростати. Про це повідомляє Euronews.

Що відомо про втрати росіян?

Загальна кількість загиблих російських військових з лютого 2022 року налічує близько 325 тисяч осіб. Для порівняння, у Корейській війні загинуло 54 487 американських солдатів, а під час В'єтнамської війни – 47 434. 

За даними CSIS, попри величезні людські втрати, російські війська просуваються "надзвичайно повільно" на фронті. Наприклад, на Покровському напрямку окупанти щодня просувалися в середньому лише на 70 метрів – повільніше, ніж у багатьох жорстоких наступальних кампаніях минулого століття, включно з битвою на Соммі під час Першої світової війни. 

У звіті також наголошується, що через війну Росія поступово втрачає економічну міць і "стає державою другого або третього ешелону".

Яких ще втрат зазнали росіяни?

  • Кількість російських та українських військових загиблими, пораненими або зниклими безвісти протягом майже чотирьох років війни, до весни 2026 року сягне 2 мільйонів осіб. Водночас Росія втратила людей на фронті вдвічі більше за Україну.

  • Західні медіа з посиланням на дані британської розвідки припустили, що втрати Росії в Куп'янську могли бути гіршими, ніж в середньому по фронту. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу зазначив, що важливі не лише цифри втрат, але й період підрахунку та організація операції.

  • Генерал армії Микола Маломуж наголосив на необхідності системних ударів, під атакою мають бути не тільки місця дислокації особового складу противника, але й інші цілі. Україна потребує сучасних систем озброєння для комплексних уражень по Росії, зокрема ракети з дальнім радіусом дії та касетним.