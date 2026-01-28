Кількість втрат Росії у війні з Україною продовжує зростати. Про це повідомляє Euronews.

Дивіться також Українські воїни на фронті ліквідували російського призера ЧС із рукопашного бою

Що відомо про втрати росіян?

Загальна кількість загиблих російських військових з лютого 2022 року налічує близько 325 тисяч осіб. Для порівняння, у Корейській війні загинуло 54 487 американських солдатів, а під час В'єтнамської війни – 47 434.

За даними CSIS, попри величезні людські втрати, російські війська просуваються "надзвичайно повільно" на фронті. Наприклад, на Покровському напрямку окупанти щодня просувалися в середньому лише на 70 метрів – повільніше, ніж у багатьох жорстоких наступальних кампаніях минулого століття, включно з битвою на Соммі під час Першої світової війни.

У звіті також наголошується, що через війну Росія поступово втрачає економічну міць і "стає державою другого або третього ешелону".

Яких ще втрат зазнали росіяни?