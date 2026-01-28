Кількість втрат Росії у війні з Україною продовжує зростати. Про це повідомляє Euronews.
Що відомо про втрати росіян?
Загальна кількість загиблих російських військових з лютого 2022 року налічує близько 325 тисяч осіб. Для порівняння, у Корейській війні загинуло 54 487 американських солдатів, а під час В'єтнамської війни – 47 434.
За даними CSIS, попри величезні людські втрати, російські війська просуваються "надзвичайно повільно" на фронті. Наприклад, на Покровському напрямку окупанти щодня просувалися в середньому лише на 70 метрів – повільніше, ніж у багатьох жорстоких наступальних кампаніях минулого століття, включно з битвою на Соммі під час Першої світової війни.
У звіті також наголошується, що через війну Росія поступово втрачає економічну міць і "стає державою другого або третього ешелону".
Яких ще втрат зазнали росіяни?
Кількість російських та українських військових загиблими, пораненими або зниклими безвісти протягом майже чотирьох років війни, до весни 2026 року сягне 2 мільйонів осіб. Водночас Росія втратила людей на фронті вдвічі більше за Україну.
Західні медіа з посиланням на дані британської розвідки припустили, що втрати Росії в Куп'янську могли бути гіршими, ніж в середньому по фронту. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу зазначив, що важливі не лише цифри втрат, але й період підрахунку та організація операції.
Генерал армії Микола Маломуж наголосив на необхідності системних ударів, під атакою мають бути не тільки місця дислокації особового складу противника, але й інші цілі. Україна потребує сучасних систем озброєння для комплексних уражень по Росії, зокрема ракети з дальнім радіусом дії та касетним.