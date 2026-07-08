"Путин готов принести вас в жертву": Рютте обратился к российским мужчинам

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия несет значительные потери в войне против Украины. При этом, несмотря ни на что, руководство Кремля готово жертвовать собственными гражданами ради продолжения боевых действий.

Об этом он заявил во время выступления в Анкаре, сообщает 24 Канал.

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К чему Рютте призвал россиян?

Рютте заявил, что украинские силы в последнее время добились значительных успехов в использовании беспилотников средней дальности для ударов по целям на территории России. Он отметил, что одной из главных целей атак стала российская энергетическая инфраструктура, в частности нефтеперерабатывающие заводы.

"Это часть тенденции последних двух месяцев, когда украинцы все успешнее проводят атаки на жизненно важную энергетическую инфраструктуру в России. Это сказывается на людях, которые ездят на автомобилях и оказываются на заправках. Вчера появились новости о том, что им пришлось установить мобильные туалеты, потому что людям приходилось ждать бензина всю ночь", – сказал генсек НАТО.

Рютте также обратился к молодым российским мужчинам, которые могут рассматривать возможность поступления в российскую армию и участия в войне против Украины.

У вас есть российский президент, который готов пожертвовать до 35 000 своих молодых мужчин в этой безумной войне против Украины, абсолютно без какой-либо провокации. Поэтому, опять же, обращаюсь ко всем молодым россиянам, которые слушают: если вы рассматриваете возможность присоединиться к военным действиям, подумайте еще раз. Вы можете оказаться одним из этих 30–35 тысяч в этом месяце, в следующем месяце, через месяц, потому что вашему президенту почему-то все равно, он готов пожертвовать вами, – подчеркнул он.

Рютте также сообщил, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и Великобритания продолжают координировать свою политику в отношении санкций против России. По его словам, союзники работают вместе над усилением давления на Москву и поддержкой Украины в противостоянии российской агрессии.

Напомним, в России могут готовиться к объявлению новой масштабной мобилизации, которая, по оценкам экспертов, может состояться осенью 2026 года после проведения выборов. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что уже сейчас есть признаки подготовки Кремля к такому решению.

По его словам, Россия активно продвигает контрактную службу, поскольку имеет ограниченные возможности для пополнения армии без проведения открытой мобилизации. Жмайло отметил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим объектам, а также снижение темпов наступательных действий создают дополнительные трудности для российской армии.

В то же время новая мобилизация может вызвать внутреннюю напряженность в России, особенно в отдаленных и экономически слабых регионах. По словам эксперта, Кремлю также необходимо решить вопросы контроля над обществом, доступа к интернету и обеспечения военных необходимым снаряжением.

Он добавил, что перед российским руководством стоит ряд проблем, которые могут осложнить проведение новой мобилизационной кампании.