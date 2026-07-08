Как отметил в эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, такое решение действительно может быть принято. Уже сейчас есть ряд признаков, подтверждающих это.

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В Кремле хотят провести мобилизацию

Россияне уже готовятся, но для этого им предстоит выполнить ряд "домашних заданий". Одно из них – контракты. Они продвигают эту идею, потому что у них не так много вариантов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Все больше нефтеперерабатывающих заводов и логистических объектов подвергаются ударам, кризис усугубляется. Он уже начал затрагивать российскую армию. Это подтверждается снижением темпов наступательных действий на некоторых направлениях.

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"Проблема с мобилизацией в целом заключается в том, что она вызывает напряжение в депрессивных отдаленных регионах. Кремль не мог это контролировать. Аналитики нашего центра даже фиксировали, что подразделения Росгвардии, которые должны были отправиться на фронт, все-таки оставляли на местах для стабилизации ситуации", – подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Сегодня Россия снова может пойти на такой отчаянный шаг, но перед ней стоит ряд нерешенных проблем. Одни из основных – это сохранение внутриполитической стабильности, доступ людей к Интернету, в частности к соцсетям, дальнейший поиск ресурсов для экипировки российской армии на фоне постоянно растущего дефицита.

Поэтому часть окружения российского диктатора понимает, что мобилизация может вызвать необратимые процессы внутри России. Возможно, на этом этапе Кремль попытается сначала сбалансировать линию боевого столкновения, найти противодействие нашим воздушным ударам, а затем вернуться к идее мобилизации,

– добавил Дмитрий Жмайло.

Но к этому вопросу они вернутся не раньше конца 2026 года – это очевидный факт. Сегодня же в России отрабатывают блокировку связи и социальных сетей. Впрочем, до выборов никаких радикальных шагов предпринимать не решили.