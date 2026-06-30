Блогер и журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко пояснил "24 Каналу", что после выборов Кремль может закрыть границы для выезда, поэтому уезжать из России следует заранее.

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Почему в России не могут объявить новую волну мобилизации уже сейчас?

Сорвать предстоящую мобилизацию в России невозможно – можно лишь максимально распространять информацию о ней. Карпенко убежден, что она состоится на 100% и именно после выборов, поскольку объявление мобилизации до голосования вызвало бы большой негатив. К тому же весной этого года Россия уже отработала технологии блокировки VPN и соцсетей, а теперь временно "открутили гайки".

Новую волну просто объявят дополнительно, еще на 500 тысяч человек. Сценарий будет таким: выборы состоятся, Путин заявит, что Генштаб попросил еще штыков. Так будет на 100% – у меня есть источники в военкоматах и региональных администрациях, которые подтверждают эти планы мобилизации,

– сказал Карпенко.

Для большинства россиян, живущих за тысячу километров от Украины и никогда не видевших ракетных ударов, войны фактически не существует: они знают о ней лишь из-за роста цен и дефицита топлива, причем и это в основном скрывается от населения.

Карпенко пояснил, что получить загранпаспорт в России уже сейчас сложно – требуют взятки и подтвержденные данные из военкомата. По его мнению, после выборов в России могут объявить "измену" или новый конфликт, чтобы сместить акценты, объявят всех врагами народа и выстроят в строй под лозунгом возвращения того, что якобы "отнял" коллективный Запад.

"Хорошая схема как раз для россиянина. Ему ведь пряник не нужен. Ему нужно, как я всегда говорю, две розги. Один маленький, а второй – чуть побольше. Непрерывно бить маленьким, а если поднимает голову, тогда побольше. Чтобы россиянин просил: "Дай мне маленький", – подчеркнул Карпенко.

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