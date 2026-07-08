Як зауважив 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, таке рішення справді може статися. Уже зараз є низка ознак, які це підтверджують.

До теми Росія програє перегони ресурсів: навіщо Путіну нова мобілізація і чому вона все лише погіршить окупантам

У Кремлі хочуть провести мобілізацію

Росіяни уже готуються, але для цього мають виконати низку "домашніх завдань". Одне з них – контракти. Вони просувають цю ідею, бо у них не так багато варіантів, щоб змінити ситуацію на свою користь.

Дедалі більше нафтопереробних заводів, логістичних об'єктів зазнають ураження, посилюється криза. Вона вже почала стосуватися російської армії. Це підтверджують втрати темпу наступальних дій на деяких напрямках.

Чи піде Путін на відкриту мобілізацію: дивіться відео

"Проблема з мобілізацією глобально полягає в тому, що викликає напругу в депресивних віддалених регіонах. Кремль не міг цього контролювати. Аналітики нашого центру навіть фіксували, що підрозділи Росгвардії, які мали вирушити на фронт, – все-таки залишали на місцях для стабілізації ситуації", – підкреслив Дмитро Жмайло.

Сьогодні Росія знову може піти на такий відчайдушний крок, але перед нею стоїть низка нерозв'язаних проблем. Одні з основних – це збереження внутрішньополітичної стабільності, доступ людей до Інтернету, зокрема соцмереж, подальший пошук ресурсів для екіпірування російської армії на тлі того, що дефіцит постійно зростає.

Тому частина оточення російського диктатора розуміє, що мобілізація може викликати незворотні процеси всередині Росії. Можливо, на цьому етапі Кремль спробує спершу збалансувати лінію бойового зіткнення, знайти протидію для наших повітряних ударів, а тоді повернутися до ідеї мобілізації,

– додав Дмитро Жмайло.

Але до цього питання вони повернуться не раніше кінця 2026 року – це очевидний факт. Сьогодні ж у Росії відпрацьовують блокування зв'язку, соцмереж. Втім до виборів ніяких радикальних кроків вирішили не робити.