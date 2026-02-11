Непропорциональные и очень тяжелые: в НАТО сказали, какие потери несет Россия на войне в Украине
- Россия с начала вторжения в Украину потеряла около 1,3 миллиона военных, из которых примерно 350 тысяч погибли.
- В 2025 году потери российской армии составляли около 400 тысяч человек убитыми или ранеными, с высокой долей погибших из-за слабого уровня медицинского обеспечения.
Российская армия несет масштабные потери на войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1,3 миллиона военных, из них ориентировочно 350 тысяч погибших.
Об этом высокопоставленный чиновник НАТО заявил на брифинге корреспонденту DW.
Смотрите также "Российская армия не готовится останавливаться": Зеленский сделал заявление о планах России
Какие потери понесет Россия на войне в Украине?
Чиновник сообщил, что только в 2025 году потери российской армии на войне в Украине составили около 400 тысяч человек убитыми или ранеными.
В НАТО обратили внимание на чрезвычайно высокую долю погибших среди общих потерь России. Там отметили, что Москва несет непропорционально большие потери, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в организации боевых действий.
Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут чрезвычайно тяжелые потери,
– отметил представитель Альянса.
Среди причин такой статистики в НАТО называют слабый уровень медицинского обеспечения на передовой.
Что известно о недавних потерях россиян?
За последние сутки на фронте Силы обороны ликвидировали более 800 вражеских солдат. А с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 249 380 военных, 11 661 танк и 24 020 боевых бронированных машин.
Впрочем российская армия теряет не только в зоне боевых действий – Силы обороны наносят успешные удары по важным объектам на территории страны-агрессора и временно оккупированных территориях.
Так, 11 февраля украинцы поразили нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский". В результате атаки вспыхнул пожар.
У Крыму поражен склад горюче-смазочных материалов противника. У Запорожской области поражен склад материально-технического обеспечения врага. На оккупированной территории Херсонской области в районе села Воскресенское Генического района поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".