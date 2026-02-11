Непропорциональные и очень тяжелые: в НАТО сказали, какие потери несет Россия на войне в Украине

Российская армия несет масштабные потери на войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1,3 миллиона военных, из них ориентировочно 350 тысяч погибших.

Об этом высокопоставленный чиновник НАТО заявил на брифинге корреспонденту DW.

Какие потери понесет Россия на войне в Украине?

Чиновник сообщил, что только в 2025 году потери российской армии на войне в Украине составили около 400 тысяч человек убитыми или ранеными.

В НАТО обратили внимание на чрезвычайно высокую долю погибших среди общих потерь России. Там отметили, что Москва несет непропорционально большие потери, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в организации боевых действий.

Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут чрезвычайно тяжелые потери,

– отметил представитель Альянса.

Среди причин такой статистики в НАТО называют слабый уровень медицинского обеспечения на передовой.

Что известно о недавних потерях россиян?