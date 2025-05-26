Трамп охотно угрожает санкциями разным странам, но делает исключение для Путина, – NYT

Журналисты обратили внимание на то, что Трамп так и не воплотил в жизнь свои угрозы относительно санкций против России. Хотя обычно использует санкции как инструмент влияния на другие страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему Трамп не наложил санкции на Россию

Медийщики акцентируют: Трамп осуждает преступления Путина в Украине, но не заставляет диктатора заплатить цену. После ряда жестоких ударов по Украине президент США наконец высказался – мол, с Путиным что-то произошло, наверное, он сошел с ума.

Но Трамп редко критикует Путина. Это происходит преимущественно после атак по Украине.

Трамп никогда не связывал эти атаки со своим собственным решением отказаться присоединиться к европейцам в новых финансовых санкциях против России или предложить украинцам новое оружие и помощь. В результате образовалась стратегическая пустота, в которой Трамп жалуется на то, что Россия продолжает убивать, но пока не желает заставить Путина заплатить даже скромную цену,

– говорится в статье.

Президент США ведет себя по определенной схеме. Сначала он сигнализирует, что отходит от конфликта. Затем шокирован требованиями Путина к Украине и атаками россиян. Поэтому эпизодически обещает рассмотреть вопрос санкций против России.

"Однако каждый раз, когда он вынужден принимать решение о присоединении к Европе в условиях новых экономических санкций, он отступает. (...) Обычно господин Трамп охотно угрожает экономическими санкциями, чтобы влиять на решения других стран. Но он неоднократно делал исключение для России", – отмечают в СМИ.

Важно, что Трамп не только хочет давить на Путина экономически. Он "прекратил усилия министерства юстиции по сбору доказательств российских военных преступлений в Украине для дальнейшего преследования в международных судах". США не голосовали за декларацию ООН, которая определила Россию агрессором.

На прошлой неделе лидер Соединенных Штатов снова заявил, что готов торговать с Россией после войны. Трамп утверждает, что у него хорошие отношения с Путиным, но не использует их, чтобы прекратить войну.

Интересно, что после угроз Трампа о санкциях Россия в 6 раз снизила интенсивность атак по Украине.