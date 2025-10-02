Недавно посол Китая в Украине Ма Шенкунь сделал неожиданное заявление относительно Украины. Он сказал, что КНР осознает испытания, через которые проходит наш народ. Это необычное заявление подчеркивает специфическую позицию Китая.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. По его словам, Китай поддерживает Россию в войне. При этом там она не слишком им выгодна из-за деструктивных мировых экономических процессов. Но они не могут дать России проиграть.

Заинтересован ли Китай в мире?

Как отметил Желиховский, все больше стран бросают "косые взгляды" на Китай, который помогает финансировать Россию. Возможно, там хотят показать, что не настолько и вовлечены в боевые действия. А на самом деле хотят, чтобы воцарился мир.

Трудно сейчас говорить о том, что Китай якобы изменил свою позицию относительно войны. Но и такой вариант не стоит отбрасывать.

Возможно, это связано с желанием наладить нормальные отношения с США. Официальный Вашингтон дает такие сигналы. Не исключено, что это делается в преддверии возможной встречи Трампа и Си. Китай вот так хочет показать, что он положительно настроен на завершение войны и готов поддержать усилия США,

– сказал Желиховский.

Заявления Китая о войне: коротко