Нещодавно посол Китаю в Україні Ма Шенкунь зробив несподівану заяву щодо України. Він сказав, що КНР усвідомлює випробування, через які проходить наш народ. Ця незвична заява підкреслює специфічну позицію Китаю.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. За його словами, Китай підтримує Росію у війні. При цьому там вона не надто їм вигідна через деструктив у світові економічні процеси. Але вони не можуть дати Росії програти.

Чи зацікавлений Китай у мирі?

Як наголосив Желіховський, все більше країн кидають "косі погляди" на Китай, який допомагає фінансувати Росію. Можливо, там хочуть показати, що не настільки і залучені в бойові дії. А насправді хочуть, аби запанував мир.

Важко зараз говорити про те, що Китай буцімто змінив свою позицію щодо війни. Але і такий варіант не варто відкидати.

Можливо, це пов'язано із бажанням налагодити нормальні відносини зі США. Офіційний Вашингтон дає такі сигнали. Не виключено, що це робиться напередодні можливої зустрічі Трампа і Сі. Китай ось так хоче показати, що він позитивно налаштований на завершення війни і готовий підтримати зусилля США,

– сказав Желіховський.

