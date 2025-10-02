Китай зробив несподівану заяву про війну в Україні: з чим це пов'язано
- Посол Китаю в Україні заявив, що КНР усвідомлює випробування українського народу через війну. Це – досить несподівана заява.
- Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів про позицію Китаю щодо війни.
Нещодавно посол Китаю в Україні Ма Шенкунь зробив несподівану заяву щодо України. Він сказав, що КНР усвідомлює випробування, через які проходить наш народ. Ця незвична заява підкреслює специфічну позицію Китаю.
Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. За його словами, Китай підтримує Росію у війні. При цьому там вона не надто їм вигідна через деструктив у світові економічні процеси. Але вони не можуть дати Росії програти.
Чи зацікавлений Китай у мирі?
Як наголосив Желіховський, все більше країн кидають "косі погляди" на Китай, який допомагає фінансувати Росію. Можливо, там хочуть показати, що не настільки і залучені в бойові дії. А насправді хочуть, аби запанував мир.
Важко зараз говорити про те, що Китай буцімто змінив свою позицію щодо війни. Але і такий варіант не варто відкидати.
Можливо, це пов'язано із бажанням налагодити нормальні відносини зі США. Офіційний Вашингтон дає такі сигнали. Не виключено, що це робиться напередодні можливої зустрічі Трампа і Сі. Китай ось так хоче показати, що він позитивно налаштований на завершення війни і готовий підтримати зусилля США,
– сказав Желіховський.
Заяви Китаю про війну: коротко
- Посол Китаю в Україні Ма Шенкунь нещодавно заявив, що КНР усвідомлює випробування, які проходить український народ. Вони нібито готові продовжувати сприяти припиненню вогню та досягненню справедливої угоди.
- При цьому там продовжують закуповувати нафту і газ у Росії. Кремль ще й планує збільшити експорт скрапленого природного газу до КНР.
- Також у Китаї не називають війну в Україні "війною". Для них це "українська криза".