Тогда США начнут жесткую игру: экс-член парламента НАТО сказал, что может отвлечь Трампа от РФ

Президент США Дональд Трамп так и не начал жестко действовать против России. Однако существуют сценарии, при которых Штаты начнут на полную действовать против страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь Польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, отметив, что Соединенные Штаты отстаивают сейчас собственные интересы. Трамп сосредоточен абсолютно на них. Поэтому пока он не собирается агрессивно действовать в отношении России.

В каком случае Трамп изменит позицию?

По словам Кульпы, многое будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, где Трамп "играет мышцами" перед Ираном на протяжении последних недель. Если Штаты смогут установить там свой режим, то Китай будет сильно зависеть от поставок энергоресурсов от России. Это может привести к неожиданным для США последствиям.

Если Китай начнет больше зависеть от энергоресурсов из России, то это начнет укреплять сотрудничество обеих стран. Сейчас Китай по полной использует Россию. Продает туда вдвое дороже, а покупает оттуда вдвое дешевле. Если процесс сближения станет таким, что позицию России и Китая будет трудно отличить, тогда Штаты начнут жесткую игру против России,

– сказал Кульпа.

Также, по его мнению, США начнут жестче действовать, если Россия начнет решительно помогать Ирану удержать режим. Но это только в том случае, если боевые действия там начнутся.

Обратите внимание! Британское издание The Telegraph критикует Дональда Трампа за его позицию относительно войны в Украине. По словам журналистов, действия американского президента приведут либо к продолжению этой войны, или же они создают почву для следующей войны.

Позиция Трампа по энергетическому перемирию

В конце января Трамп заявил, что договорился с Путиным, чтобы Россия не обстреливала украинскую энергетику в течение сильных морозов. Речь шла о периоде в неделю.

Россия же дождалась, когда в Украину снова вернутся морозы, и потом ударила. Зеленский отмечал, что перемирие длилось около 4 дней. У Трампа же свое видение. Он утверждает, что все условия были соблюдены.