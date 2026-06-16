Новые правила: в ЕС разрешили рассматривают право вето для новых членов

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз может ввести новые механизмы контроля для стран, которые будут вступать в блок. Среди возможных изменений обсуждается и вопрос о праве вето для новых государств-членов.

Об этом Кос заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, отвечая на вопрос о том, может ли Украина лишиться права вето после вступления в Евросоюз, пишет"Европейская правда".

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Что может означать ограничение права вето для новых членов ЕС?

По словам Кос, пока преждевременно говорить о конкретных решениях в отношении Украины, поскольку сначала необходимо дойти до этапа заключения договора о вступлении. В то же время она подчеркнула важность создания механизмов, которые будут гарантировать соблюдение новыми странами-членами европейских правил и обязательств в долгосрочной перспективе.

Еврокомиссар отметила, что ЕС уже работает над подготовкой нового поколения договоров о вступлении, в частности в контексте переговоров с Черногорией. Эти соглашения могут содержать дополнительные предохранители для обеспечения стабильного функционирования Союза после его расширения.

У нас будут новые предохранительные механизмы, которые обеспечат именно то, о чем идет речь,

– пояснила Кос.

Она добавила, что условия вступления и возможные ограничения будут обсуждаться индивидуально с каждой страной-кандидатом во время подготовки соответствующих договоров о присоединении к ЕС.

Европейские лидеры поддерживают вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина в перспективе должна стать членом Европейского Союза, отметив значительный прогресс Киева в проведении реформ. Он подчеркнул, что Украина защищает не только собственную свободу, но и безопасность всей Европы, а достижение мира возможно только путем переговоров с участием Украины, России, США и европейских стран.

Мерц также предложил предоставить украинским представителям возможность участвовать в дискуссиях Европарламента без права голоса. В то же время он отметил, что полноправное членство Украины в ЕС будет зависеть от выполнения всех необходимых критериев вступления, а поддержка Киева со стороны Евросоюза будет продолжаться столько, сколько потребуется.

В свою очередь президент Эстонии Алар Карис выразил поддержку скорейшему продвижению Украины к членству в ЕС и НАТО. Он подчеркнул, что европейские обещания в отношении Украины должны подкрепляться конкретными действиями, а международное давление на Россию необходимо усиливать.