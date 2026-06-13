Об этом Владимир Зеленский заявил 13 июня в своем обращении.

Смотрите также: Трамп и Зеленский встретятся на саммите G7 во Франции, – СМИ

Что сказал Зеленский?

Зеленский отметил, что Украина слышит от многих лидеров, что не только Европа нужна нам, но и наоборот, и это – правда.

Учитывая долгосрочные намерения России – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы даже там, где военных баз не было в советское время, – это точно свидетельствует о том, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно. Надо все это принимать во внимание,

– сказал президент.

Он отметил, что от России не слышно ничего, кроме антиевропейских заявлений. Кроме того, она пытается подкупить политиков "выгодами".

Делает она это не ради мира, а для того, чтобы эти политики продали ей интересы своих наций и общие интересы Европы.

Зеленский подчеркнул, что Россия в конечном итоге проиграет, как Орбан.

Но многие все равно пытаются подружиться с путинскими кошельками и закрывают глаза на то, что происходит на самом деле,

– отметил украинский глава.

Он поблагодарил партнеров за поддержку в процессе вступления в ЕС. Поздравил также Молдову с прогрессом в этом вопросе.

"Среди всех европейских наций, которые уже присоединились к Европейскому Союзу или видят для себя такую перспективу, именно Украина жертвует ради Европы больше всего", – добавил Зеленский, отметив, что войну нужно закончить достойно и с гарантированной безопасностью.

К слову, Украина вместе с партнерами готовится к саммитам ЕС, НАТО и G7. Также Украина на постоянной основе поддерживает контакт с США.

Ключевые вопросы – новые санкции против России и новая поддержка для Украины, в частности ПВО и дальность действия.