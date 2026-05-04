В Берлине запретят портреты Путина и советскую символику на два дня

Полиция Берлина планирует ввести ограничения вблизи советских мемориалов на 8 и 9 мая. Также будет запрещена демонстрация российской, белорусской и советской символики.

Об этом Berliner Morgenpost рассказали в полиции.

Смотрите также Цинизм зашкаливает: Россия объявила "перемирие" на 9 мая, но угрожает атаками по Киеву

Что будет под запретом?

Как подтвердил представитель местной полиции, 8 и 9 мая 2026 года в Берлине будут действовать строгие ограничения возле советских мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде. Соответствующие постановления должны опубликовать на следующей неделе. За основу возьмут запреты предыдущих лет.

На пятом году полномасштабного вторжения России в Украину в немецкой столице должны запретить флаги и транспаранты бывшего Советского Союза, России, Беларуси и Чечни. К тому же под запретом будет ношение военной формы, ее элементов и военных знаков отличия, а также "демонстрация букв "V" и "Z" и так называемых "георгиевских лент".

Кроме того, нельзя будет демонстрировать изображения диктаторов России Владимира Путина, Беларуси Александра Лукашенко и Чечни Рамзана Кадырова.

Также будет действовать запрет на исполнение российских маршевых и военных песен, показ символов или знаков, прославляющих войну России против Украины. Речь идет об изображении Украины без оккупированных территорий и флаги территорий, аннексированных россиянами.

"Исключения касаются дипломатов и ветеранов Второй мировой войны", – добавили в издании. Зато символика Украины не будет запрещена благодаря иску украинских ассоциаций.

Что планируют в России на 9 мая?

Российское Минобороны объявило о "временном перемирии" на 8 и 9 мая. Однако россияне пригрозили Украине ударами в случае его срыва.

Украина же объявила перемирие с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Владимир Зеленский назвал человеческую жизнь "несравненно большей ценностью, чем празднование любой годовщины". По его словам, Силы обороны будут отвечать зеркально на действия России с указанного времени.

Настомість военный обозреватель Иван Тимочко считает, что россияне навсегда запомнят, как перед 9 мая стягивали ПВО в Москву, которое не защитило их от атаки дронами.