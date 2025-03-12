"Посмотрим, сможем ли убедить россиян": Джей Ди Вэнс высказался о прекращении огня

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинцы согласились на прекращение огня. По его словам, теперь необходимо убедить россиян также согласиться на перемирие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политика во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалем Мартином в Овальном кабинете 12 марта.

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Состоится ли прекращение огня

Джей Ди Вэнс объяснил, что США сейчас находятся в "очень хорошей ситуации, когда украинцы согласились на прекращение огня".

Теперь посмотрим, сможем ли мы убедить россиян на него согласиться,

– сказал вице-президент США.

Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп также заявил, что получил "позитивные сообщения" о возможности прекращения огня между Украиной и Россией. По словам президента США, сейчас уполномоченные люди едут в Россию, чтобы обсудить предложение о перемирии.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской делегаций. По их результатам Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней. Кроме того, этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Россией.