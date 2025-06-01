Рютте заявил, что прекращение огня позволит России накапливать оружие и увеличит риски для НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что долговременное прекращение огня в Украине даст возможность стране-агрессору России увеличить запасы оружия, что повышает риски для государств-членов Альянса.

Такое мнение высказал Рютте, отвечая на вопрос в Chatham House в Лондоне 9 июня, информирует "Европейская правда", пишет 24 Канал.

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Рютте о прекращении огня

Рютте согласился, что то, что Россия после объявления перемирия начнет накапливать оружие, увеличивая риски для НАТО.

"Это – констатация факта, я думаю", – сказал Рютте, отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня в Украине, "часы начинают отсчет времени и риски для НАТО начинают расти".

Он также указал, что даже пока война против Украины продолжается, россияне все еще могут несколько увеличить запасы вооружений на складах, но "это дискуссионный вопрос".

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Добавим, что по словам генсека НАТО, страна-агрессор Россия способна изготовить больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.

"Россия производит за три месяца столько, сколько все НАТО – за год. (...) Ожидается, что в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер", – указывал Рютте.