Трамп сам установил дедлайн, и теперь приближается время принимать решение. 8 августа – день, когда США должны воплотить в жизнь угрозы о наказании для России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

Смотрите также Испепелят Москву за считаные минуты: что за субмарины с ядеркой, которыми Трамп угрожает Путину

Трамп загнал себя в угол, он не знает, как наказать Путина

Дональд Трамп дал России для достижения прекращения огня с Украиной 14 дней. Но, похоже, он не совсем знает, что делать. К тому же Трамп уже 200 дней как на посту, а война, которую он обещал закончить за день, до сих пор продолжается.

Президент был расстроен своей неспособностью закончить войну. Он заявил, что без соглашения введет санкции против России. Но это будет первый раз за десять лет его политической карьеры, когда он по-настоящему накажет Путина,

– отметили журналисты.

Их источники сообщили: Трамп искренне верил, что его отношения с Путиным положат конец войне. Но вышло совсем иначе. Поэтому война "стала чрезвычайно неприятной для Трампа".

Более того, истекает и срок введения новых тарифов. А ситуация на Ближнем Востоке накаляется, ведь Израиль принял решение о полном захвате Газы.

Трамп все еще рассматривает, как и стоит ли непосредственно наказывать Путина. США мало торгуют с Россией, поэтому прямые пошлины будут бесполезными, а западное крыло разделилось относительно преимуществ введения вторичных санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой,

– говорят источники The Atlantic.

Белый дом не признает то, что Трамп переживает сложный период. Там объясняют, мол, медиа разводят панику. В то же время республиканцы считают, что президент теряет политический капитал.