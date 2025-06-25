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Геополитика Европа Глави МЗС Північної Європи назвали ключові умови для припинення вогню в Україні
25 июня, 15:19
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Главы МИД Северной Европы назвали ключевые условия для прекращения огня в Украине

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Министры иностранных дел Северной Европы призвали к немедленному и безусловному прекращению огня в Украине как условие для начала мирных переговоров.
  • Страны обещали 15 миллиардов долларов для военной поддержки Украины в 2025 году и предложили усилить санкции против России.
  • К заявлению присоединились главы МИД Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Министры иностранных дел стран Северной Европы призвали к немедленному прекращению огня в Украине. Для этого нужно лишь 2 условия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министров на сайте МИД Финляндии.

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Что говорят главы МИД Северной Европы о прекращении огня

Во время встречи на саммите НАТО в Гааге 25 июня главные дипломаты Северной Европы обнародовали совместное заявление с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня в Украине.

Главы МИД подчеркнули, что это – необходимое условие для начала переговоров о справедливом и прочном мире.

В заявлении говорится, что достижение этого возможно только при двух ключевых условиях:

  • Во-первых, 5 скандинавских стран уже пообещали выделить более 15 миллиардов долларов США на военную поддержку Украины в 2025 году. Государства также готовы к дальнейшим обязательствам.
  • Во-вторых, страны отметили необходимость усилить давление на российскую военную экономику. Среди предложенных шагов – масштабный санкционный пакет и введение тарифов против страны-агрессора.

К заявлению присоединились главы МИД 5 стран:

  • Финляндии – Элина Валтонен;
  • Дании – Ларс Лекке Расмуссен;
  • Исландии – Торгердур Катрин Гуннарсдоттир;
  • Норвегии – Эспен Барт Эйде;
  • Швеции – Мария Мальмер Стенергард.

К слову, 23 июня новый пакет санкций Европейского Союза против России заблокировали Венгрия и Словакия. Обе страны выразили несогласие с планом Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей.