Главы МИД Северной Европы назвали ключевые условия для прекращения огня в Украине
- Министры иностранных дел Северной Европы призвали к немедленному и безусловному прекращению огня в Украине как условие для начала мирных переговоров.
- Страны обещали 15 миллиардов долларов для военной поддержки Украины в 2025 году и предложили усилить санкции против России.
- К заявлению присоединились главы МИД Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.
Министры иностранных дел стран Северной Европы призвали к немедленному прекращению огня в Украине. Для этого нужно лишь 2 условия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министров на сайте МИД Финляндии.
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Что говорят главы МИД Северной Европы о прекращении огня
Во время встречи на саммите НАТО в Гааге 25 июня главные дипломаты Северной Европы обнародовали совместное заявление с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня в Украине.
Главы МИД подчеркнули, что это – необходимое условие для начала переговоров о справедливом и прочном мире.
В заявлении говорится, что достижение этого возможно только при двух ключевых условиях:
- Во-первых, 5 скандинавских стран уже пообещали выделить более 15 миллиардов долларов США на военную поддержку Украины в 2025 году. Государства также готовы к дальнейшим обязательствам.
- Во-вторых, страны отметили необходимость усилить давление на российскую военную экономику. Среди предложенных шагов – масштабный санкционный пакет и введение тарифов против страны-агрессора.
К заявлению присоединились главы МИД 5 стран:
- Финляндии – Элина Валтонен;
- Дании – Ларс Лекке Расмуссен;
- Исландии – Торгердур Катрин Гуннарсдоттир;
- Норвегии – Эспен Барт Эйде;
- Швеции – Мария Мальмер Стенергард.
К слову, 23 июня новый пакет санкций Европейского Союза против России заблокировали Венгрия и Словакия. Обе страны выразили несогласие с планом Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей.