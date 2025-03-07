Трамп цинично ответил, от чего будет зависеть дальнейшая поддержка Украины

Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине и передачу ей разведданных. Президент США отметил, что возобновление поддержки зависит от готовности к переговорам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа.

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Что Трамп думает об остановке помощи

Журналист спросил Трампа: "Вы сказали, что Россия "разносит" Украину. Почему бы не передать Украине ПВО? И что произойдет, когда у Украины закончится оружие?" На это президент США отметил, что он "должен знать, что они хотят договориться".

Я не знаю, хотят ли они договориться. Если они не хотят мириться, мы уходим оттуда. Потому что мы хотим, чтобы они урегулировались. И я это делаю,

– указал Трамп.

Глава Белого дома отметил, что приостановил военную помощь Украине, чтобы "остановить смерть". По словам Трампа, это важнее всего остального.

По словам Трампа, он наблюдал, что происходит в Европе в течение последней недели. Он выразил убеждение, что это перерастет в Третью мировую войну, если это не уладить.

Интересно, что Дональд Трамп заверил, что верит Путину и заметил, что Соединенным Штатам легче проводить переговоры с Россией.