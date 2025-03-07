Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа.

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Трамп о мирных переговорах

В пятницу, 7 марта, Трамп выступил с речью и ответил на вопросы журналистов. Отметил, что верит в якобы желание кремлевского диктатора "достичь мира". Кроме того, сказал, что Соединенным Штатам "легче иметь дело" с Россией.

Я верю Путину, мы хотим иметь дело с Россией. Но сейчас они бомбардируют Украину... Мне, честно говоря, сложнее с Украиной,

– заявил президент США.

Он снова повторил свой тезис, что у Украины якобы "нет козырей".