Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Трампа.

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Трамп про мирні переговори

У п'ятницю, 7 березня, Трамп виступив з промовою й відповів на запитання журналістів. Зазначив, що вірить у нібито бажання кремлівського диктатора "досягти миру". Окрім того, сказав, що Сполученим Штатам "легше мати справу" з Росією.

Я вірю Путіну, ми хочемо мати справу з Росією. Але зараз вони бомбардують Україну… Мені, чесно кажучи, складніше з Україною,

– заявив президент США.

Він знову повторив свою тезу, що в України нібито "немає козирів".