Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу.
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Що сказав Трамп про допомогу Україні з миром
За словами президента США, американська підтримка України залежатиме від того, чи готова вона до мирних перемовин.
Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо з конфлікту,
– сказав Трамп.
Глава Білого дому також зазначив, що призупинив допомогу Україні, щоб "зупинити війну". За словами Трампа, це важливіше за все інше.
"Я спостерігав за тим, що відбувається в Європі протягом останнього тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною, якщо ми не владнаємо це", – заявив він.
Також на думку президента США, європейські країни "не знають, як закінчити війну в Україні". Водночас Трамп запевнив, що він точно знає, що для цього потрібно.
У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. І, знаєте, він хоче закінчити війну. І я думаю, що він буде більш поступливим, ніж повинен бути. І це дуже добре. Це була війна, яка не повинна була початися. Я говорив про це з Владіміром. Україна була завжди в центрі його уваги, але він нізащо не хотів туди йти. Він знав, що будуть наслідки. Але війна все-таки почалася,
– каже Дональд Трамп.