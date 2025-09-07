Премьер-министр Японии Сигеру Исиба подал в отставку. Это должно предотвратить раскол Либерально-демократической партии.

Выборы в Японии состоялись в июле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press и BBC.

Почему японский премьер подал в отставку?

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба подал в отставку. Он сделал это, чтобы предотвратить раскол Либерально-демократической партии.

После выборов, состоявшихся в июле, коалиция Исибы потеряла большинство в верхней палате парламента.

Японские политики призвали премьера подать в отставку. Партия Исибы потерпела поражение на летних выборах. Перед тем, как взять на себя ответственность за это, Исиба был полон решимости достичь прогресса в переговорах по тарифам с Соединенными Штатами.

Завтра, 8 сентября, партия Ишибы должна была принять решение, проводить ли досрочные выборы руководства, что, если бы он был одобрен, фактически означало бы вотум недоверия Исибе.

Он сказал, что принял "болезненное решение уйти в отставку", чтобы избежать этого шага, поскольку "это повлекло бы критический раскол в партии, и это совершенно не входит в мои намерения".

Он заявил, что начнет процесс проведения голосования руководства партии для выбора своего преемника, которое, как ожидается, состоится в октябре. Он будет возглавлять правительство, пока не будет избран новый лидер.

