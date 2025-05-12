"Страна выступает за мир": президент Бразилии оправдывается за визит на парад к Путину

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва высказался о своем визите в Москву 9 мая. Он подчеркнул, что его страна остается приверженной миру.

А также заявил, что присутствие на мероприятии не противоречит бразильской политике относительно войны в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN Brasil.

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Что сказал президент Бразилии о своем визите в Москву

Бразильский лидер считает, что важно сохранить диалог даже с теми странами, с которыми существуют разногласия. Он добавляет, что его поездка на парад в Москву якобы была "частью усилий по укреплению многосторонних отношений" и "попыткой выступить посредником" в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Президент Бразилии также отметил, что его страна стремится к миру в Украине.

Независимо от того, или я приехал сюда, или я поехал в Китай, или я поехал в Аргентину, или я поехал в любую другую страну, наша позиция остается неизменной относительно того, что мы думаем о войне в Украине: мы хотим мира,

– сказал Лула на пресс-конференции перед отъездом в Китай.

Он отметил, что его поездка в Россию якобы имела целью "подчеркнуть защиту многосторонности" и "отвержение протекционизма на международной арене". А также должна была продемонстрировать независимость внешней политики Бразилии от США и других мировых игроков.

Советник бразильского лидера по международным делам Селсо Аморим отметил, что посредничество в войнах больше не является исключительным правом великих государств. В Бразилии считают, что страна имеет право быть частью потенциальных переговоров между Украиной и Россией.