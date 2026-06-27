Президент Сербии Вучич объявил о своей отставке

Президент Сербии Александар Вучич 27 июня заявил, что уйдет в отставку. Это произойдет в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Reuters.

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Почему Вучич решил уйти в отставку?

Своё заявление об отставке Александар Вучич сделал во время акции "Сербия — одна семья", которая проходит в Белграде. Мероприятие проводится в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

При этом сербский лидер отметил, что объявил о досрочных президентских и парламентских выборах.

Это для меня последний раз, когда перед таким количеством людей я выступаю в качестве президента. Я верно служил 14 лет своей стране, на каждой должности... Это мои последние дни и недели в качестве президента республики. Я буду возглавлять страну всего несколько недель, а затем уйду в отставку,

– заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что поможет своей Сербской прогрессивной партии выиграть досрочные парламентские выборы, запланированные на 2027 год. Сербский лидер не уточнил ни когда он уйдет в отставку, ни когда сможет распустить парламент, что является предпосылкой для проведения досрочных парламентских выборов.

Заявление Вучича прозвучало после полуторалетних антикоррупционных протестов, возглавляемых студентами, которые прокатились по всей стране после обрушения навеса на железнодорожной станции в северном городе Нови-Сад, в результате чего погибли 16 человек.

Кроме того, Вучич не сможет баллотироваться на новых президентских выборах в Сербии, поскольку уже использовал свои два возможных срока на этой должности. Так, Александар Вучич является президентом Сербии с 2017 года.

Интересно, что в начале июня Вучич заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост премьер-министра республики.