22 января, 12:00
Пригласил и Зеленского, и Путина: что скрывается за Советом мира и какой хитрый замысел Трампа

Алина Кулеба
Основні тези
  • Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для быстрого завершения войны в Украине и других конфликтов, пригласив Украину, Россию и других государства.
  • Политические аналитики сказали, зачем это президенту США, как это касается Украины и что на самом деле задумал Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира, который, по его словам, должен разработать план быстрого завершения войны в Украине и других международных конфликтов. Среди приглашенных стран оказалась как Украина, так и Россия, что возмутило общественность.

Почему Трамп пошел на такой одиозный шаг, что за ним скрывается и какие на самом деле надежды президент США возлагает на новосозданный Совет мира эксклюзивно для 24 Канала проанализировали политики и политические эксперты.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что инициатива Дональда Трампа по созданию Совета мира является значительно более сложной геополитической конструкцией, чем может казаться на первый взгляд.

Приглашение в эту организацию разных стран, в частности России, не свидетельствует о намерениях Трампа налаживать дружеские отношения с Владимиром Путиным. Клочок убежден, что действия президента США имеют четкий стратегический подтекст и тесно связаны с Китаем.

К орбите Совета мира Трамп пытается привлечь государства, которые являются важными или стратегически интересными именно для Пекина – в частности Беларусь, Россию, Казахстан, а также отдельные страны Европы.

То есть все действия Трампа – это не о дружбе с Россией или Европой. Он ни с кем не дружит и делать этого не собирается. Трамп строит свою стратегию будущего саммита с Си Цзиньпином, который проведет в апреле этого года, 
– объяснил он.

Создание Совета мира является лишь одним из элементов более широкой геополитической игры Трампа. К этой стратегии он также относит действия США в отношении Венесуэлы, намерения усилить контроль над Гренландией, давление на европейских партнеров, масштабные поставки вооружения Тайваню, а также подготовку к саммиту с премьер-министром Японии.

Украина в этой конфигурации также является лишь одним из компонентов большой геополитической мозаики, которую формирует администрация Трампа.

Клочок считает, что сейчас большинство государств вынуждены действовать в русле американской политики, не имея возможности вести полностью самостоятельную внешнюю стратегию. На этом фоне, по его оценке, свою неэффективность демонстрирует и НАТО, который не смог играть самостоятельную и определяющую роль в современных глобальных процессах.

Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает, что инициатива Дональда Трампа по созданию организации под названием "Совет мира" демонстрирует сугубо прагматический и коммерческий подход президента США к международной политике.

Сам формат этой структуры свидетельствует, что для Трампа первоочередное значение имеет финансовая выгода, а не ответственность за глобальную безопасность.

Привлечение в Совет мира стран Европы и Центральной Азии на платной основе является показательным шагом. Соединенные Штаты при этом не планируют делать никаких финансовых взносов, что подтверждает: Трамп мыслит как бизнесмен, а не как президент государства, претендующего на роль мирового лидера.

Заметьте, страны, которые хотят стать постоянными членами нового Совета мира, должны внести значительный финансовый вклад – примерно 1 миллиард долларов США за каждое такое место. Без этого взноса государства могут занимать членство только временно (три года), тогда как плательщики миллиардных взносов получают долгосрочные права участия в формировании решений и процесса миротворческих инициатив.

Идея Совета мира тесно связана с изменениями во взглядах Трампа по восстановлению Сектора Газа. Пинкус считает принципиальным моментом то, что для вступления в эту организацию страны должны уплатить США значительную сумму, что свидетельствует о нежелании самого Трампа брать на себя финансовую ответственность.

Он хочет собрать сотни миллиардов и пожертвовать на восстановление Газы. Трамп до сих пор зациклен на идее достижения цели, базируясь на сделке. То есть у него нет морали. Это ужасно и несвойственно Америке,
– подчеркнул он.

Такой подход свидетельствует об отсутствии моральной составляющей во внешней политике нынешней администрации, что, по его мнению, является неприемлемым для США. Даже в геополитике мораль должна оставаться базовым ориентиром и включать честность, лояльность, преданность союзникам и защиту стран, которые борются за свободу, независимость и демократию.

Пинкус считает, что концепция Совета мира лишь подчеркивает безразличное отношение Трампа к мировому порядку и международным ценностям. Идея Совета мира возникла на почве планов контроля за восстановлением Сектора Газы, а впоследствии была спроектирована и на Украину.

Пинкус предполагает, что главной целью этой инициативы является контроль и формальные гарантии выполнения гипотетического мирного плана, которого фактически не существует и который Россия не признает. Поэтому эта концепция остается далекой от реальной реализации.

Дональд Трамп не до конца осознает ответственность, которая лежит на президенте государства – мирового лидера. Наибольшую угрозу он видит в том, что подобные инициативы отталкивают не только союзников США, но и собственных граждан, которые ожидают от президента морального и политического лидерства.

Борис Пинкус считает, что за первый год своей каденции Дональд Трамп не оправдал ожиданий лидеров других государств. Несмотря на постоянные заявления президента США о якобы больших достижениях и завершении нескольких войн, мировая безопасность остается под серьезной угрозой.

Политика Трампа вызывает возмущение не только за рубежом, но и среди самих американцев. Пинкус предполагает, что из-за этого на президента может ожидать серьезное давление как со стороны Конгресса, так и со стороны гражданского общества.

Во время своей первой каденции Трамп действительно демонстрировал поддержку Израиля, однако сейчас его позиция существенно изменилась. Пинкус считает, что нынешний президент США является совсем другим политиком и не демонстрирует реальных успехов на международной арене.

В этом вся беда. Успехов у Трампа нет, этот год стал провальным. В мире его не поддерживают ни по Гренландии, ни по действиям в сторону Украины. Даже в Америке эти темы раскручивают все медиа. Трамп держит руку на пульсе – общественное мнение в Америке катится в пропасть,
– подчеркнул Пинкус.

Он предполагает, что сейчас Трампа поддерживает только так называемый "ядерный электорат", который составляет около трети населения США. Он не исключает, что в ближайшее время возможны массовые протесты возле Белого дома.

Пинкус считает, что украинские делегации могли бы усилить это давление, если бы приезжали в США и непосредственно рассказывали американцам о реальной ситуации в Украине во время войны. Кроме того, демократы в США делают ставку на социальные программы и внутреннюю политику, тогда как команда Трампа сосредотачивается на риторике о Китае как главном враге Америки.

Это приводит к глубоким и радикальным разногласиям во внутренней политике США. Возможно, после возвращения Трампа с Давосского форума Конгресс может усилить давление на президента и активнее влиять на его решения.

Что известно о создании Совета мира?

  • Президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать международную структуру под названием Совет мира, которая должна объединить ряд государств для участия в процессах урегулирования глобальных конфликтов. Сообщается, что приглашение к участию получили страны Европы, Центральной Азии, а также Россия. Официальный устав или четко определенный механизм работы организации пока не обнародовали.
  • Трамп пригласил к участию в Совете мира ряд стран, среди которых государства Европейского союза, страны Центральной Азии, а также Россия, Беларусь и Казахстан. Также Украину, Израиль и отдельных ключевых партнеров США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности Японию, тогда как окончательный перечень участников и формат их участия пока официально не подтверждены.
  • Изначально идея Совета мира формировалась в контексте стабилизации и восстановления Сектора Газа, однако впоследствии ее начали рассматривать шире – в частности в связи с войной России против Украины. В этом контексте обсуждается возможность использования Совета как инструмента контроля за выполнением потенциальных мирных договоренностей, несмотря на отсутствие согласованного мирного плана и нежелание России идти на уступки.