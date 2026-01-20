Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, официального ответа от украинской стороны на это предложение пока не поступало. Подробности передает 24 Канал.

Что известно о приглашении Зеленского в "Совет мира"?

Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, президент Украины пока не спешит с решением. Сомнения Владимира Зеленского связаны прежде всего с составом возможных участников совета, ведь среди приглашенных есть российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, к "Совету" могут присоединиться главы государств, которые поддержали войну России против Украины.

Со своей стороны украинский президент стремится четко понять, каким будет формат работы этого органа: будет ли он функционировать как отдельная структура, или станет частью более широкого мирного плана, который сейчас обсуждают Киев и Вашингтон, а также какую роль в нем будет играть Украина.

По информации источников издания, в проекте мирного плана из 20 пунктов уже предусмотрено создание "Совета мира" под председательством президента США.

Заметим! Ожидается, что этот орган будет осуществлять контроль за выполнением договоренностей, а в его состав могут войти Украина, страны Европы, НАТО, Россия и Соединенные Штаты.

В то же время официальных комментариев относительно того, идет ли речь во всех упомянутых сообщениях об одном и том же "Совете мира", пока нет.

Какова предыстория и из чего возник "Совет мира"?