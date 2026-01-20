Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, официального ответа от украинской стороны на это предложение пока не поступало. Подробности передает 24 Канал.
Актуально Партнер вместо изгнанника: что означает приглашение Путина в "Совет мира" Трампа
Что известно о приглашении Зеленского в "Совет мира"?
Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, президент Украины пока не спешит с решением. Сомнения Владимира Зеленского связаны прежде всего с составом возможных участников совета, ведь среди приглашенных есть российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, к "Совету" могут присоединиться главы государств, которые поддержали войну России против Украины.
Со своей стороны украинский президент стремится четко понять, каким будет формат работы этого органа: будет ли он функционировать как отдельная структура, или станет частью более широкого мирного плана, который сейчас обсуждают Киев и Вашингтон, а также какую роль в нем будет играть Украина.
По информации источников издания, в проекте мирного плана из 20 пунктов уже предусмотрено создание "Совета мира" под председательством президента США.
Заметим! Ожидается, что этот орган будет осуществлять контроль за выполнением договоренностей, а в его состав могут войти Украина, страны Европы, НАТО, Россия и Соединенные Штаты.
В то же время официальных комментариев относительно того, идет ли речь во всех упомянутых сообщениях об одном и том же "Совете мира", пока нет.
Какова предыстория и из чего возник "Совет мира"?
Инициативу по созданию так называемого "Совета мира" Дональд Трамп впервые публично представил в сентябре прошлого года, объявив о намерении положить конец войне в Секторе Газа. В то же время из проекта устава органа, который был разослан примерно шести десяткам государств, следует, что его функции должны выходить далеко за пределы одного конфликта и охватывать урегулирование кризисов в глобальном масштабе.
Как стало известно, приглашение присоединиться к "Совету мира", получил и президент России Владимир Путин. В Москве заявили, что сейчас анализируют предложение и рассчитывают на дальнейшие контакты с американской стороной для уточнения деталей инициативы.
В то же время идея создания нового международного органа вызвала напряжение в отношениях США с отдельными европейскими партнерами. В частности, Дональд Трамп пригрозил Франции введением пошлин в размере 200% на французское вино и шампанское после того, как президент Эммануэль Макрон отказался присоединяться к органу.
В целом инициатива Трампа была воспринята правительствами многих стран довольно сдержанно. Дипломатические круги предостерегают, что создание параллельной структуры с такими полномочиями может подорвать роль и авторитет ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности.