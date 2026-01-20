Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер. За його словами, офіційної відповіді від української сторони на цю пропозицію наразі не надходило. Подробиці передає 24 Канал.

Що відомо про запрошення Зеленського до "Ради миру"?

Як зазначає Financial Times із посиланням на джерела, президент України поки не поспішає з рішенням. Сумніви Володимира Зеленського пов'язані передусім зі складом можливих учасників ради, адже серед запрошених є російський диктатор Володимир Путін. Окрім того, до "Ради" можуть долучитися глави держав, які підтримали війну Росії проти України.

Зі свого боку український президент прагне чітко зрозуміти, яким буде формат роботи цього органу: чи функціонуватиме він як окрема структура, чи стане частиною ширшого мирного плану, який наразі обговорюють Київ і Вашингтон, а також яку роль у ньому відіграватиме Україна.

За інформацією джерел видання, у проєкті мирного плану з 20 пунктів уже передбачено створення "Ради миру" під головуванням президента США.

Зауважимо! Очікується, що цей орган здійснюватиме контроль за виконанням домовленостей, а до його складу можуть увійти Україна, країни Європи, НАТО, Росія та Сполучені Штати.

Водночас офіційних коментарів щодо того, чи йдеться у всіх згаданих повідомленнях про одну й ту саму "Раду миру", наразі немає.

Яка передісторія і з чого виникла "Рада миру"?