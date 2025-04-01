Ле Пен впервые прокомментировала приговор суда

Французского политика Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента и запретили избираться в органы власти на 5 лет. Она прокомментировала это решение.

Ле Пен высказалась по поводу приговора суда. Об этом пишет 24 Канал исо ссылкой на TF1.

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Она шокирована

Политик рассказала о своем видении ситуации.

Меня не просто отстранили, но и лишили голосов миллионов французов,

– сказала она.

Она заявила, что не позволит себя "так просто убрать" и подтвердила, что подаст апелляцию. Ее адвокат заявил, что она "глубоко шокирована".

Ее комментарий касается приговора по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте. Среди подсудимых - сама Ле Пен, еще 8 депутатов "Национального объединения" и 12 их помощников. Правоохранители считают, что деньги шли на заработные платы людям, которые фактически работали на партию.

Французскую партию "Национальное объединение" обязали уплатить штраф в размере 2 миллиона евро за фиктивный наем помощников евродепутатами. Из этой суммы 1 миллион евро взыщут в качестве наказания, а другой миллион изымут в рамках расследования.