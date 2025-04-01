Ле Пен висловилась з приводу вироку суду. Про це пише 24 Канал із посиланням на TF1.

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Вона шокована

Політикиня розповіла про своє бачення ситуації.

Мене не просто усунули, але й позбавили голосів мільйонів французів,

– сказала вона.

Вона заявила, що не дозволить себе "так просто прибрати" та підтвердила, що подасть апеляцію. Її адвокат заявив, що вона "глибоко шокована".

Її коментар стосується вироку у справі щодо фіктивного найму помічників у Європарламенті. Серед підсудних — сама Ле Пен, ще 8 депутатів "Національного об'єднання" та 12 їхніх помічників. Правоохоронці вважають, що гроші йшли на заробітні плати людям, які фактично працювали на партію.

Французьку партію "Національне об'єднання" зобов'язали сплатити штраф у розмірі 2 мільйони євро за фіктивне наймання помічників євродепутатами. З цієї суми 1 мільйон євро стягнуть як покарання, а інший мільйон вилучать у межах розслідування.