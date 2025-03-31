Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

До теми Суд у Парижі заборонив Марін Ле Пен балотуватись в органи влади: вона визнана винною у корупції

Що відомо про штраф для партії "Національне об'єднання"

Штраф присудили в межах вироку у справі про фіктивне наймання євродепутатами "Національного об'єднання" помічників, що насправді виконували партійну роботу.

З цієї суми 1 мільйон євро стягнуть безпосередньо як покарання. У межах іншої половини цього штрафу конфіскують 1 мільйон євро, який вилучили під час розслідування.

До слова, французьку ультраправу політикиню Марін Ле Пен суд засудив до 4 років ув'язнення у справі про нецільове використання коштів Європарламенту. З них 2 роки – умовно, ще 2 вона проведе з електронним браслетом.

До цього Ле Пен також втратила право балотуватися в органи влади на 5 років. Це означає, що вона не зможе взяти участь у президентських виборах у 2027 році.

Сама політикиня заперечує звинувачення, стверджуючи, що справа "пов'язана з бюрократією та адміністративною плутаниною". Вона залишила залу суду, не дочекавшись оголошення вироку.