Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

К теме Суд в Париже запретил Марин Ле Пен баллотироваться в органы власти: она признана виновной в коррупции

Что известно о штрафе для партии "Национальное объединение"

Штраф присудили в рамках приговора по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников, что на самом деле выполняли партийную работу.

Из этой суммы 1 миллион евро взыщут непосредственно в качестве наказания. В рамках другой половины этого штрафа конфискуют 1 миллион евро, который изъяли во время расследования.

К слову, французскую ультраправую политику Марин Ле Пен суд приговорил к 4 годам заключения по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Из них 2 года – условно, еще 2 она проведет с электронным браслетом.

До этого Ле Пен также потеряла право баллотироваться в органы власти на 5 лет. Это означает, что она не сможет принять участие в президентских выборах в 2027 году.

Сама политик отрицает обвинения, утверждая, что дело "связано с бюрократией и административной путаницей". Она покинула зал суда, не дождавшись оглашения приговора.